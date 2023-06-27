Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off final maçları oynandı. 1. Amatör Küme’ye çıkan 2 takım belli oldu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off final müsabakaları sonucunda şampiyon takımlar belli oldu. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha’da oynanan 2 müsabaka sonrasında Sarız Anadoluspor ve Yeni Döğerspor 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi başardı.

Maçlar sonrasında mutlu sona ulaşan takımlara kupa ve madalyaları verildi. Müsabakaların ardından düzenlenen tören ile şampiyon olan Sarız Anadoluspor’a kupasını ve madalyasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal verirken, Yeni Döğerspor’a kupasını ve madalyasını Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel takdim etti.