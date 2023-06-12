Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de normal sezonun ardından Play-Off heyecanı yaşanacak. Play-Off’a kalan 8 takım belli oldu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de 8 takım adını Play-Off’’a yazdırdı. A Grubu’nda Kalespor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, B Grubu’nda Talas İdman Yurdu, Yeşilspor, C Grubu’nda Yeni Esenspor, Yeni Döğerspor ve D Grubu’nda Sarız Anadoluspor ile Büyüleyenspor takımları Play-Off’a çıkmayı başaran takımlar oldular. Dün oynanan son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı ve gözler Play-Off karşılaşmalarına çevrildi.

Play-Off’a kalan 8 takım bugün saat 18.30’da Sümer Amatör Evi’nde gerçekleşecek olan kura çekimi sonrası Play-Off eşleşmeleri belli olacak.