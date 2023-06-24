Kayseri 2.Amatör Küme, Pazar günü oynanacak olan 2 final maçı ile tamamlanacak.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de Pazar günü final heyecanı yaşanacak. Yarı finalle rakiplerini saf dışı bırakan Sarız Anadoluspor, Yeni Esenspor, Yeni Döğerspor ve Büyüleyenspor takımları finalde şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

Play-Off final ilk maçında Pazar günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada Sarız Anadoluspor ile Yeni Esenspor saat 14.30’da, final ikinci maçında ise Büyüleyenspor ile Yeni Döğerspor takımları saat 17.00’de şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Final maçlarını kazanan takımlar adlarını 1. Amatör Küme’ye yazdıracak. Kayserili futbol severlerin Pazar günü oynanacak 2 final maçına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.