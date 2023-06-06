Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de A, B, C ve D gruplarında 9. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de son haftaya girilirken, hafta sonu da 9. hafta müsabakaları oynandı. Oynanan 5 müsabakada 39 gol atıldı. Fevzi Çakmakspor ile Pınarbaşı Belediyespor takımları arasında oynanan maçta toplam 9 gol atılırken, müsabaka 9. haftanın en gollü karşılaşması oldu. Ligin son haftasında bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmaların ardından normal sezon tamamlanacak ve Play-Off heyecanı yaşanacak. 9. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Fevzi Çakmakspor 3-6 Pınarbaşı Belediyespor

Talas İdman Yurdu 0-6 Yeşilspor

Sarız Anadoluspor 7-2 Cırgalanspor

Büyüleyenspor 4-2 Anayurt Finalspor

Yeni Esenspor 7-2 Yeni Döğerspor (Yarıda kaldı)

Y.M.Y.Ufuklarspor 3-0 Pınarbaşı Gençlerbirliği (Hükmen)

Y.B.Şafakspor 0-3 Sümerspor (Hükmen)