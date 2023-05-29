Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de A, B, C ve D gruplarında dün oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de 7. haftada oynanan 6 müsabakada 33 gol atıldı. Pınarbaşı Belediyespor ile Pınarbaşı Gençlerbirliği takımları arasında oynanan maçta toplam 11 gol atılırken, bu müsabaka haftanın en gollü karşılaşması oldu. Yeşilspor ve Büyüleyenspor’un rakibi sahaya çıkmadı ve iki takım hükmen galip sayıldı. Ligin 8. hafta heyecanı önümüzdeki hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. 7.haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Yeni Esenspor 3-0 Develi Erciyesspor

Döğerspor 3-0 Sümerspor

Y. M. Y. Ufuklarspor 3-4 Kalespor

Pınarbaşı Belediyespor 9-2 Pınarbaşı Gençlerbirliği

Talas İdman Yurdu 5-1 Yeşilhisar Belediyespor

Anayurt Finalspor 2-1 Cırgalanspor

Yeşilspor 3-0 A.Kızılırmakspor (Hükmen)

Büyüleyenspor 3-0 Güneşli Gençlikspor (Hükmen)