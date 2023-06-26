Kayseri İkinci Amatör Küme Play-Off final maçında Yeni Döğerspor ile Büyüleyenspor karşılaştı. Rakibini 2-1’lık sonuçla yenen Yeni Döğerspor mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, İbrahim Çolak xx, Serkan Yıldırım xx
Yeni Döğerspor: İrfan Tiftik xx, Ramazan Başer xx, E. Can Reçber xx, İbrahim Öz xx, Seyfi Atıcı xx, Tolga Taşoluk xx, Uğur Karahançer xx, Gökhan Bıyık xx, Deniz Karatut xx, Burak Polat xx, Eren Alkan xx (Utku x dk.74)
Büyüleyenspor: Kemal Duran x, Ahmet Turan x, (Ünal x dk. 20), İsa Erdem Uzun x, Fatih Danacı x, Emre Duru x, Furkan Özbek x, Kürşat Kağan x, (Murat x dk. 73 ), Ali Eren Mehdi x, Rıdvan Gülce xx, Selim Kılıç x, (Ahmet x dk. 53), Hasan Sosun xx
Goller: Ramazan Başer dk. 24 (penaltı), Deniz Karatut dk. 66 (Yeni Döğerspor), Hasan Sosun dk. 7 (penaltı) (Büyüleyenspor)