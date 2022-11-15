Goller: Deniz Karatut Dk.4, (Sanayi Esnafspor) Erol Hayta Dk. 35 ve 44, Hakan Gazcıoğlu Dk.65,78 ve 82, Halil İbrahim Güney Dk.75 ve 80 (Tomarza Belediyespor)

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu 8. hafta maçında Sanayi Esnafspor ile Tomarza Belediyespor karşılaştı. 8 golün atıldığı maçı mavi beyazlılar kazandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.