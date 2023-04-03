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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off 2. maçında Talas Anayurtspor ile Güneşspor karşı karşıya geldi. Zorlu doksan dakika sonunda gülen 2-1’lık sonuçla Talas Anayurtspor oldu.

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