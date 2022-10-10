Kayseri Şeker 1. Amatör Küme ekiplerinden Talas Denizspor ligin 3. haftasında Kayseri Demirspor’u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Talas Denizspor aldığı bu galibiyetle gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

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