Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A, B ve C Grupları’nda heyecan tamamlanırken, 3 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takım da Play-Off’ta belli olacak.

2022-2023 futbol sezonunda Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A Grubu’nda 46 puanla İsmail Okumuş FK, B Grubu’nda 51 puanla Belsinspor ve C Grubu’nda 52 puanla 1966 Turanspor, Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. İsmail Okumuş FK, Belsinspor ve 1966 Turanspor 2023-2024 futbol sezonunda Süper Amatör Küme’de yer mücadele edecek. 32 takımın 3 grupta kıyasıya mücadele ettiği 1. Amatör Küme’de normal sezonun ardından gözler Play-Off ve Play-Out karşılaşmalarına çevrildi. Çıkacak ve düşecek son takımlar oynanacak olan Play-Off ile Play-Out karşılaşmalarının ardından belli olacak.

9 takım küme düştü

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen takımlar belli oldu. A Grubu’nda Sanayi Esnafspor, Kocasinan Gençlikspor, Kafkasspor, B Grubu’nda Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu, Develi 1954 Gençlikspor ve C Grubu’nda ise Kayseri Demirspor, Argıncık Esnafspor ve Akkışla Gençlikspor lige veda eden takımlar oldu. Küme düşen 9 takım gelecek sezon 2. Amatör Küme’de mücadele edecek.

1. Amatör Küme son haftasında alınan sonuçlar ise şu şekilde;

İsmail Okumuş FK 1-3 Güneşspor

Belsinspor 4-0 Yavuzspor

1966 Turanspor 10-0 Talas Denizspor

Buğdaylıspor 0-4 Argıncık Esnafspor

K. Gençlikspor 0-13 Tomarza Belediyespor

İncesu Gençlikspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor

Göktürkspor 6-2 Yahyalı Gençlerbirliği

Erciyesgücü FK 3-3 Palasspor

Erkiletspor 2-1 Bünyan Belediyespor

Sindelhöyükspor 3-0 K. İdman Yurdu

Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Kıranardıspor

Sanayi Esnafspor 0-3 Kılıçaslan Yıldızspor

Akkışla Gençlikspor 0-3 Demirspor

Yeni Erciyesspor 3-0 Develi 1954 Gençlikspor

Yerköyspor 3-0 Kafkasspor