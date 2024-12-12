Kayseri 1. Amatör Küme A ve B Grubunda oynanan toplam 90 müsabakada 344 gol atıldı.

Kayseri 1. Amatör Küme’de 2024-2025 sezonunun ilk yarısı sona erdi. 9 hafta süren ilk yarıda A ve B Grubunda yer alan 10’ar takım 90 müsabaka oynadı. Bu maçlarda toplam 344 gol atıldı. Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda oynanan 45 maçta 176 gol atıldı. En çok gol atan takım 25 gol ile Güneşspor olurken en az gol atan takım 8 gol ile Kocasinan Ülküspor oldu. A Grubu’nda en çok gol yiyen takım 26 gol ile Kayseri Futbol Akademi, en az gol yiyen takım ise 10 gol ile Gazi Osman Paşaspor oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda oynanan 45 maçta ise 168 gol atıldı. Bu grupta en çok gol atan takım 39 gol ile Döğergücü, en az gol atan takımlar 12’şer gol ile Anadolu Yıldızları ile İncesu Gençlikspor oldu. Kalesinde 23 gol gören Anadolu Yıldızları en çok gol yiyen takım olurken, grup lideri Döğergücü ise 1 gol ile kalesinde en az gol gören takım oldu.