Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu’nda ligin 4. haftasında Yeni Erciyesspor ile Cuma Uluçay Talasspor karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 5-1’lık sonuçla Cuma Uluçay Talasspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Aydoğan Mantar, İbrahim Bayram, Kazım Enes Cona
Yeni Erciyesspor: Mehmet Balat, Emre Uzun, İzzet Y., Muhammed Herdem,
Zeki Uçar, Resul Ekrem Köktaş, Eyüp Çeliksoy, (Kerem Batuhan Aslan Dk. 15), Hacı Ahmet Alkan, Muhammed Emin Ekinci, (Alper Yalçın Dk. 65), Bekir Balat, Batuhan Öztürk, (Emre Mert Zencir Dk. 65)
Cuma Uluçay Talasspor: Taha Nevruz, Rıdvan Dökmeci, (Ramazan Atsız Dk. 83), Batuhan Kurşun, Enes Yıldırım, Atakan Umar, Ahmet Soyak, (Nazım Can Yıldırım Dk. 81), M. Furkan Aslan, Furkan Koçak, Şerafettin Sevim, Kubilay Babacan, (Çetin Güney Dk. 80), Hüseyin Saltık
Goller: Ahmet Soyak (Dk. 49, 70), Kubilay Babacan (Dk. 68), Dk.85 Hüseyin Saltık (Dk. 85), Zeki Uçar (Dk. 72 KK) (Cuma Uluçay Talasspor), Resul Ekrem Köktaş (Dk. 60) (Yeni Erciyesspor)