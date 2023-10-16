Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu’nda zirve mücadelesi veren Talas Anayurtspor, ligin 3. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Tomarza Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. 2 golün, 2 kırmızı kartın ve 1 penaltının kaçtığı maçta kazanan konuk ekip oldu.

Stat: Tomarza İlçe Stadı

Hakemler: Hacı Güverti, Caner Kalem, Kazım Enes Cona

Tomarza Belediyespor: Eray Hasdemir, Mert Celayir, Fatih Akbudak, Semih Polat, (Mehmet Helvacı Dk. 60), Şükrü Pekel, İsa Eren Karabağ, Mahmur Günana, (Erol Hayta Dk. 55), Yusuf Işık, Aykut Yıldız, (Muhammed Öztürk Dk. 82), Ahmet Can Öztürk, Burak Akbudak

Talas Anayurtspor: Muhammed Ali Erdemci, Bahri Gönen, Emincan Koçer, Serhat Pakır, Mustafa Karakavak, Doğan Bilgin, Okan Gürkan Yeter, (Hüseyin Karaca Dk. 88), Samet Dağlı, Hüseyin Özer, (Derviş Yüzer Dk. 73), Ömerbey Yılmaz, (Niyazi Yıldırım Dk. 58), Semih Can Gül,

Goller: Şükrü Pekel (Dk. 39) (KK), Semih Can Gül (Dk. 89) (Talas Anayurtspor)

Kırmızı Kartlar: İsa Eren Karabağ (Dk. 25), Şükrü Pekel (Dk. 87) (Tomarza Belediyespor), Serhat Pakır (Dk. 25) (Talas Anayurtspor)