Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 4. haftasında Talas Anayurtspor rakibi İncesu Gençlikspor’u ilk yarıda attığı goller ile 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Birtan Ekren, Okan Kalmak, Umut Enes Kaya

Talas Anayurtspor: Çağatay Çakmak, Bahri Gören, Muhammed Kaya, Serhat Pakır, T. Ozan Çandır, Emrecan Koçer, Uğur Kahriman (Gökay dk. 60), Batuhan Taştan (Ferhat dk. 80), Muhammet Yeter (Vural Ç. dk. 80), Süleyman Koç (Niyazi Yıldırım dk. 75), Semih Can Gül (Avni dk. 80)

İncesu Gençlikspor: Yusuf Kaan, M. Zeki Kılıç, Adem Karadeniz, Caner Bakar, (Kürşat dk. 41), Yusuf Bakar (Burhan dk. 65), Uğur Arslan, Ali Oğuz (Yusuf C. dk. 28), Kadir Can Kuzu (Ömer dk. 72), Cuma Y., Erdal Ayboğan, Sedat Kaymaz

Goller: Batuhan Taştan (Dk. 6), Muhammed Kaya (Dk. 12), Semih Can Gül (Dk. 18) (Talas Anayurtspor), Sedat Kaymaz (Dk. 22 pen) (İncesu Gençlikspor)