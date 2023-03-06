Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Sindelhöyükspor, dün oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Sindelöyükspor aldığı galibiyetle Play-Off şansını sürdürdü.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Sindelhöyükspor, dün oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Sindelöyükspor aldığı galibiyetle Play-Off şansını sürdürdü.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Kadir Çelikbaş xxi Muhammed Emin Vural xx
Sindelhöyükspor: Tolga Taha Dinç xx, Mevlit Dinç xx, Mustafa Yıldır xx, Mustafa Mert Özkara xx, Samet Özdemir xx, Hidayet Ayhan xxx, Alper Gürkçü xx, Ahmet Kulbaklı xx, Hakan Dede xx, Yusuf Balcı xx, Şaban Çimenli xx
Yayhalı Gençlerbirliği: Kemal Duran x, Sami Seyis xx, Enes Seyis xx, Ali Eren Güçlü xx, Mirkan Yıldırım xx, Hasan Hüseyin Akkuş x, Mustafa Özkan x, Hasan Ali Özkan * Enes Çobanlı * Koray Aktaş x, Emrah Kaplangiray x
Goller: Hidayet Ayhan (dk. 10, dk. 40), Yusuf Balcı (dk. 29) ( Sindelhöyükspor), Koray Aktaş (dk. 51) (Yahyalı Gençlerbirliği)
Yorumlar