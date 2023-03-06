Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Sindelhöyükspor, dün oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Sindelöyükspor aldığı galibiyetle Play-Off şansını sürdürdü.

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