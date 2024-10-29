Kayseri 1. Amatör kümede Sarız Anadoluspor ile Kayseri Futbol Akademi karşılaştı. Müsabakayı Kayseri Futbol Akademi 1-0 kazandı.
Stat: Erkilet 2 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim İmrağ, Selahattin Ak, İsmail Yerlikaya
Sarız Anadoluspor: Ömer Aktosun, Onur, Fatih Aslan, Bahri Avcı, Türker Yılmaz, Gökhan Mete, Hüseyin Şengül, Sergen Erkoç, Furkan Zengin, Engin Temir, Yusuf Alperen Karabulut
Kayseri Futbol Akademi: Muhammed Enes, Rıdvan Dökmeci, Batuhan Kurşun, Alaaddin Sayın, Mustafa Aydın, Nazımcan Yıldırım, Furkan Koçak, Kubilay Babacan (Kadir Aktaş), Şerafettin Sevim, Umut İzzet Yılmaz, Muhammet Turp (Emre Alanlar)
Gol: Ömer Can (Dk. 90+4) (Kayseri Futbol Akademi)
Kırmızı Kart: Yusuf Alperen Karabulut (Dk.90+5) (Sarız Anadoluspor)