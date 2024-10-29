Kayseri 1. Amatör kümede Sarız Anadoluspor ile Kayseri Futbol Akademi karşılaştı. Müsabakayı Kayseri Futbol Akademi 1-0 kazandı.

Stat: Erkilet 2 Nolu Saha

Hakemler: İbrahim İmrağ, Selahattin Ak, İsmail Yerlikaya

Sarız Anadoluspor: Ömer Aktosun, Onur, Fatih Aslan, Bahri Avcı, Türker Yılmaz, Gökhan Mete, Hüseyin Şengül, Sergen Erkoç, Furkan Zengin, Engin Temir, Yusuf Alperen Karabulut

Kayseri Futbol Akademi: Muhammed Enes, Rıdvan Dökmeci, Batuhan Kurşun, Alaaddin Sayın, Mustafa Aydın, Nazımcan Yıldırım, Furkan Koçak, Kubilay Babacan (Kadir Aktaş), Şerafettin Sevim, Umut İzzet Yılmaz, Muhammet Turp (Emre Alanlar)

Kayseri’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Kayseri’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Gol: Ömer Can (Dk. 90+4) (Kayseri Futbol Akademi)

Kırmızı Kart: Yusuf Alperen Karabulut (Dk.90+5) (Sarız Anadoluspor)

Kaynak: iha