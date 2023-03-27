Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off ilk maçında Sosun Birlikspor ile Güneşspor karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-2’lık sonuçla Sosun Birlikspor oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.