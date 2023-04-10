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Kayseri Şeker 1.Amatör Küme Play-Off son maçında Sosun Birlikspor ile Talas Anayurtspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarında sonunda 7-6’lık sonuçla kazanan Sosun Birlikspor oldu.

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