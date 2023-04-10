Kayseri Şeker 1.Amatör Küme Play-Off son maçında Sosun Birlikspor ile Talas Anayurtspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarında sonunda 7-6’lık sonuçla kazanan Sosun Birlikspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Recep Güneş xx, Ahmet Çıtak xx
Sosun Birlikspor: Musacan Taşdan xxx, Hakan Sümer xx, Halil Polat xx, Serhat Menekşe xx, (M. Esat x dk.82), Murat Tahmaz xx, Ahmet Korkmaz xx, İbrahim Özdin xx, Ali Bayazıt xx, Okan Duran xx, Oğuz Menekşe xx, (Ramazan x dk.73), B. Ali Taraf xx
Talas Anayurtspor: Deniz x, Bahri Gören x, (Aziz Mahmut x dk.73), Doğan Bilgin xx, Mehmet Beştepe x, Ahmet Sürmeli xx, Serhat Pakır x, Okan Gürkan x, Mevlüt Yılmaz xx, Semih Can Gül xx, Batuhan Taştan x, Samet Dağlı x, (Metin Yılmaz xx dk.33)
Goller: Halil Polat (dk.21) (Sosun Birlikspor), Mevlüt Yılmaz (dk.87) (Talas Anayurtspor)