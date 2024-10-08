Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda Kocasinan Yemlihaspor 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Talas Anayurtspor’u 4-2 yenerek sezona 3 puanla başladı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Güverti, İbrahim Bayram, Alihan Çirkin
Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Ahmet Yiğit, Oğuzhan Ceylan, Hayrullah Can Yorulmaz, Erkan Kızıltaş, Volkan Efe, Derviş Bayrak, Tunahan Yorgancı, Mustafa Deliduman, Abdülkadir Oğuz, Eyüp Çeliksoy, (Bayram Enes Menekşe dk.86)
Talas Anayurtspor: Doğukan Çiftçi, Bahri Gülen, Serhat Pakır, Muhammed Kaya, Emircan Koçer, Doğan Bilgin, Uğur Kahriman, Taha Ozan Çandır, Muhammed Uğur, Niyazi Yıldırım, (Süleyman Koç dk.45), Semih Can Gül
Goller: Erkan Kızıltan (dk.21), Hayrullah Can Yorulmaz (dk.34), Mustafa Deliduman, Bayram Enes Menekşe (dk.90+4) (Kocasinan Yemlihaspor), Muhammed Uğur (dk.12), Dk.60 Süleyman Koç (dk.60) (Talas Anayurtspor)