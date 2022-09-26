Goller: İhsan Göktaş dk.11, Metehan Dinçer dk.18, Egemen Polat dk.75, Bahattin Can Ardı. Dk.77 (Güneşspor), Niyazi Yıldırım dk.53 ve 65 (Kafkasspor)

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Güneşspor, ligin 1. haftasında Kafklasspor’u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

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