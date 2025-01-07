Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Güneşspor; rakibi Kocasinan Ülküspor’u her iki yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hacı Güverti Buse Özgül, Mustafa Öztürk

Güneşspor: Aziz Çelik, Kemal Kargın, Ramazan Başer, Onur Kaan Ünal, Erdin Kaynar, Osman Rızvan, Hüseyin Saltık (Ayhan Kırbaş dk. 82), Enbiya Kurtuluş (Egemen Polat dk. 46), Ahmet Korkmaz, Uğur Karahançer, Gökhan Yeşilbaş

Kocasinan Ülküspor: Atıf Hamurkaroğlu, Kürşat Şahin (Emirhan Ö. dk. 55), Mehmet Polat (Ümit Bozkuş dk. 59), Mehmet Keskin, Ahmet Turan Güneş, Mustafa Leblebicioğlu (Oktay Sevim dk. 16), Enes Atçı, Erkan Yayık, Tolga Recep Oğuz, M. Gazi Hançer, M.Enes Yücel

Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 28), Hüseyin Saltık (dk. 58) (Güneşspor)