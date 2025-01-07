Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, ligin 12. haftasında oynadığı maçta İncesu Gençlikspor’u 11-0 yenerek 12’de 12 yaptı.

Stat: Erkilet Stadı 2 No’lu Saha

Hakemler: Tolga Selvi, Ahmet İnci, Osman Durmuş

EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Metin Yılmaz, Ömer Faruk Kalkan (Gökhan Bıyık dk. 64), Ömer Akduran (Mustafa Yılmaz dk. 70), Mahmut Yavuz, Samet Dağlı (Ramazan Özön dk. 63), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa

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İncesu Gençlikspor: Muhammed Ali Özdemir, Adem Karadeniz, Yusuf Bakar (Kürşat Çiçek dk. 46), Muhammed Zeki Kılıç , Cuma Y. (Enes Karakaya dk. 52), Muhammet Arslan, Erdal Ayboğan, Ömer Faruk Çolkan, Turgut Terki, Sedat Kaymaz (Mustafa Gözüak dk. 63), Yusuf Kaymaz (Ali Oğuz dk. 60)

Goller: Mahmut Yavuz (dk. 20, 34), Nathan Yıkwa (dk. 38, 39 ,48 ,87 ,90), Ömer Akduran (dk. 50), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 71), Emin Sezer (dk. 76), Ramazan Özön (dk. 84) (EMT Döğergücü FK)

Kaynak: iha