Kayseri Birinci Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 24-25 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan 15 müsabaka ile başlayacak.

Kayseri Birinci Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 24-25 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan 15 müsabaka ile başlayacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. 3 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Sezonun açılış maçları 24 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı, Erkilet Stadı ve Vali Muammer Güler Stadı’nda saat 16.30’da oynanacak. Açılış maçlarında Erciyesgücü FK- Sosun Birlikspor, Buğdaylıspor-Talas Denizspor ve Sanayi Esnafspor ile Cuma Uluçay Talasspor takımları karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Yeni Erciyesspor ve Kayseri Demirspor takımları BAY olarak geçecek.

Kayseri Birinci Amatör Küme’de 1. hafta maç programı şu şekilde;

24 Eylül Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu

16.30 Erciyesgücü FK-Sosun Birlikspor

24 Eylül Cumartesi Erkilet Stadı 2 Nolu

16.30 Buğdaylıspor-Talas Denizspor

24 Eylül Cumartesi Vali Muammer Güler

16.30 Sanayi Esnafspor-Cuma Uluçay Talas

25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

12.30 Kocasinan Gençlik-Kılıçaslan Yıldız

14.30 Turanspor 1966-Bünyan Belediyespor

16.30 Yeni Kıranardı-Talas Anayurtspor

25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

12.30 Güneşspor-Kafkasspor

16.30 Göktürkspor-Belisnspor

25 Eylül Pazar Erkilet 1 Nolu Saha

12.30 İsmail Okumuş -Tomarza Belediyespor

25 Eylül Pazar Erkilet 2 Nolu Saha

14.30 Erkiletspor-Palasspor

16.30 Yavuzspor-Kayseri İdman Yurdu

25 Eylül Pazar Akkışla Stadı

14.00 Akkışlaspor- Argıncık Esnafspor

25 Eylül Pazar Sindelöyük Stadı

16.00 Sindelhöyükspor-Anadolu Yıldızları

25 Eylül Develi İlçe Stadı

16.00 Develi 1954 - Yahyalı Gençlerbirliği

25 Eylül Pazar İncesu Stadı

15.30 İncesu Gençlikspor-Yerköyspor