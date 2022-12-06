Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden Anadolu Yıldızları, ligin 11. haftasında Yeni Kıranardıspor’u Kazım Kahraman’ın golleri ile 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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