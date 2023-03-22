Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda İsmail Okumuş FK şampiyonluğa ulaşırken, Güneşspor ise ikinci olarak Play-Off grubuna yükseldi.

Kayseri 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu klasman grubu maçları sona erdi. A Grubu’nda İsmail Okumuş FK, oynadığı 18 maçta topladığı 46 puanla şampiyonluğa ulaştı. İsmail Okumuş FK, gelecek sezon Süper Amatör Küme’de mücadele etme hakkı kazandı.

A Grubu’nda oynadığı 18 maçta hanesine 44 puan toplayan Güneşspor, Play-Off’a yükseldi. Son maçında lider İsmail Okumuş FK’yı 3-1 yenen Güneşspor, Play-Off’ta da başarılı olup Süper Amatör Küme’ye yükselen 4. takım olmak istiyor.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda Sanayi Esnafspor, Kocasinan Gençlikspor ve Kayseri Kafkasspor takımları son 3 sırayı aldı ve gelecek sezon 2. Amatör Küme’de mücadele edecek.