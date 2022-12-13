Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu maçında Tomarza Belediyespor ile İsmail Okumuş FK karşılaştı. 4 gol atılan karşılaşmada gülen taraf İsmail Okumuş FK oldu.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu maçında Tomarza Belediyespor ile İsmail Okumuş FK karşılaştı. 4 gol atılan karşılaşmada gülen taraf İsmail Okumuş FK oldu.
Stat: Tomarza İlçe Stadı
Hakemler: Alim Kandemir xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Kadir Çelikbaş xx
Tomarza Belediyespor: Eray Hasdemir x (Hakan Aksoy Dk.80 x), Halit Ulucan x, Yusuf Işık xx, (Mehmet Helvacı Dk.80 x), Fatih Akbudak x, Mert Celayır x, Şükrü Pekel x, Halil İbrahim Güney x, Selçuk Yılmaz x, Oğuz Menekşe x, Hakan Gazcıoğlu xx, Erol Hayta x (Dk.70 Mahmut Günana x)
İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğulları xx, Engin Üçel xx, Emin Sezer xx, Kemal Çelik xx, Hüseyin Çakır xx, Yusuf Soysal xx, Mustafa Kavdır xx (Mahmut Yavuz Dk.87 ?), Eren Muslu xx (Kaan Demirbaş Dk.63 x), Ahmet Turan Özbek x (Seffan Karasu Dk.46 x), Mehmet Güven xx (Melih Titiz Dk.87 ?), Gökhan Yeşilbaş xx
Goller: Hakan Gazcıoğlu (Dk.25) (Tomarza Belediyespor) Seffan Karasu (Dk.60), Mustafa Kavdır (Dk.80), Gökhan Yeşilbaş (Dk.90 pen ) (İsmail Okumuş FK)
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