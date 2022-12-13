Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz"

Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz"

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu maçında Tomarza Belediyespor ile İsmail Okumuş FK karşılaştı. 4 gol atılan karşılaşmada gülen taraf İsmail Okumuş FK oldu.

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