Eski kaşar adeta doğal antibiyotik gibi

Eski kaşar adeta doğal antibiyotik gibi

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş FK yoluna kayıpsız devam ediyor. İsmail Okumuş FK, ligin 6.haftasında Vali Muammer Güler Stadı’nda oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Sanayi Esnafspor’u 6-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.

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