Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Cuma Uluçay Talasspor’u Gökhan Yeşilbaş’ın golü ile 1-0 mağlup etti.

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