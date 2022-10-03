Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ligin 2. haftasında oynadığı maçta Kılıçaslan Yıldızspor’U 4-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ligin 2. haftasında oynadığı maçta Kılıçaslan Yıldızspor’U 4-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Recep Güneş xx, Bekir Kahraman xx, Mustafa Bulduk xx
İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğlu xx, Engin Üçel xx, Murat Altuner xx, Kemal Çelik xx, Emin Sezer xx, Yusuf Soysa xx, (Eser Şengil dk.75 x), Gökhan Yeşilbaş xx, Mustafa Kavdır xx, (M. Kaan dk.65 x), Mehmet Güven xx, (Hüseyin Çakır dk.37 x), Mahmut Yavuz xx, (Seffan Karasu dk.75 xx), İlker Yardımcı xx, (Metin Titiz dk.46 xx)
Kılıçaslan Yıldızspor: Yusuf Özbay x, Murat Ceviz x, Arda Biçer x, Numan Aktunç x, M. Caner Seçen x, Doğul Aydoğmuş x, M. Eren Sayman x, Hamdi Karaman x, (Alpaslan dk.57 x), Batuhan Daşgın x, (Baki dk.55 x), Mehmet Yıldız xx, (Berkant dk.55 x), M. Ali Yılmaz x, (Eray dk.75 x)
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk.36 pen, dk. 42), Mustafa Kavdır (dk.47, dk-52) (İsmail Okumuş FK), Mehmet Yıldız (dk.40) (Kılıçaslan Yıldızspor)
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