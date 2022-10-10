Goller: Melih Yıldırım dk.80 ve 85 (1966 Turanspor)

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu’nda mücadele eden 1966 Turanspor, ligin 3. haftasında Sosun Birlikspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğe oturdu. Sosun Birlikspor bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

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