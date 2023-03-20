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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu lideri 1966 Turanspor, ligin son hafta karşılaşmasında Talas Denizspor’a gol olup yağdı. Rakibini 10-0 gibi farklı mağlup eden 1966 Turanspor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

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