DÜZCE (İHA) – Turizmin gelişmesi için harekete geçen Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, turizm komisyonu toplantısı gerçekleştirerek, ilçenin turizmde gelişimi için kolları sıvadı.

Düzce’de başlatılan il tanıtım ve geliştirme programına Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz’de tam destek verdi. Bu çerçevede Kaynaşlı’da turizm noktalarının tanıtılarak vatandaşların katılımının arttırılması için harekete geçen Kaymakam Açıköz, ilçede Turizm Komisyonu toplantısı gerçekleştirdi. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile ilçenin tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin daha etkin bir şekilde tanıtılması ve turizm projelerinin geliştirilmesi için kurulan komisyona ilçe Belediye Başkanı Efdal Altundal’da katılım sağlayarak turizm konusunun geliştirilmesine katkı sundu.