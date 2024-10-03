DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri ilçelerde personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

Düzce’de okullarda oluşabilecek herhangi bir iş kazası, öğrencilerin yaralanmalarına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri personellere eğitim vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri Kaynaşlı’da okullarda bulunan personellere İşgücü Uyum programı çerçevesinde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdi. Ekipler diğer ilçelerde ki personellere de aynı eğitimi vererek, eğitim öğretim döneminde olabilecek iş kazalarını sıfıra indirmeyi amaçlıyor.