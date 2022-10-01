DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde okulların eğitim öğretim dönemine başlaması ile birlikte temizlik denetimleri de başlatıldı. Denetimlerden başarılı geçenlere okulum temiz belgesi veriliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde okulların eğitim öğretim dönemine başlaması ile birlikte temizlik denetimleri de başlatıldı. Denetimlerden başarılı geçenlere okulum temiz belgesi veriliyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda hijyen üzerine denetimlerde başlatıldı. Bu çerçevede Düzce İşyeri Sağlığı ve Güvenliği birimi koordinesinde okullarda okulum temiz denetimlerine hız verildi. Ekipler okullara giderek hijyen, temizlik, korona virüs tedbirleri, su depoları gibi alanlarda incelemelerde bulunuyor. Bu çerçevede ekipler Kaynaşlı merkezde bulunan ilkokul, ortaokul ve liseleri tek tek ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Yeniden belge almaya hak kazanan okullara belgeleri verilirken, ilk defa belge alacak okullara da belgelendirme çalışması yapıldı.