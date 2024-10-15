DÜZCE(İHA) – Düzce’de gençler Amatör Spor Haftasında Korugöl çevresinde voleybol, atletizm, bisiklet, karate, futbol ve okçuluk branşlarında yarışmalar yaptı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde Kaynaşlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kaynaşlı Belediyesi ortaklaşa etkinlik düzenledi. Ortaklaşa düzenlemiş olduğu etkinliğe 200 sporcu katıldı. Etkinlikte voleybol, atletizm, bisiklet, karate, futbol ve okçuluk branşlarında göl çevresinde yarışmalar yapıldı. Kaynaşlı Belediyesi’nin sporculara yemek ikramından sonra etkinliklerde ve hafta boyu yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.