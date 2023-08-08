Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu (MYO) çift ana dal programı uygulaması, öğrencilerine iki farklı diploma ile mezuniyet şansı tanıyor.

Kaynaşlı MYD Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı ile Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı arasında başlatılan Çift Ana Dal Programı (ÇAP) Uygulaması Lojistik ve Dış Ticaret programları öğrencilerine iki yıllık eğitimleri sonunda iki farklı program diploması alma fırsatı sunuyor.

Düzce Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarının uyguladığı güncel ve kaliteli eğitimin yanında, öğrencilerine tanıdığı ÇAP uygulaması ile de, kendilerine 2 diploma ile mezun olma ayrıcalığını yaşatıyor. Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanarak, kendilerini geliştiren başarılı öğrenciler, mezun sonrası iş bulma sürecinde diğerlerinin önüne geçerek karşılığını alıyor.