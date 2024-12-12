Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu ile Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ‘Tasarım Günü’ etkinliğinde bir araya gelerek tasarım çalışmaları gerçekleştirdi.

SUBÜ Kaynarca S.S. MYO Bilgisayar Destekli Animasyon Programı öğrencileri ile Ferizli MYO Grafik Tasarım Programı öğrencileri ilki gerçekleştirilen ‘Tasarım Günü’ etkinliğinde bir araya geldi. Kaynarca S.S. MYO’da düzenlenen etkinlikte, Ferizli MYO Öğretim Görevlisi Ersin Berk ‘Tasarımda Teorinin Önemi’ başlıklı bir sunum yaparken, Kaynarca S.S. MYO Öğretim Görevlisi Mehmet El ise ‘Hedef Kitleye Göre Tasarım’ başlıklı sunumuyla programa katkıda bulundu. Teorik oturumların ardından öğrenciler, bilgisayar laboratuvarlarında bir araya gelerek tasarım çalışmaları gerçekleştirdi. 20 Aralık Dünya Uluslararası İnsani Dayanışma Günü teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler dayanışma kavramını yansıtan çeşitli tasarımlar üretti. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinliğin sonunda, öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.

Etkinliğe 1 ve 2’nci sınıf Grafik Tasarım Programı öğrencileriyle birlikte katılan Öğr. Gör. Ersin Berk, davetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Öğr. Gör. Mehmet El ve Kaynarca S.S. MYO yönetimine teşekkür etti. Tasarım Günü etkinliğinin üniversitedeki ilk ortak tasarım faaliyeti olduğuna dikkat çeken El ve Berk, “Bu tür ortak sanatsal faaliyetler, hem öğrencilerin farklı tasarım disiplinlerinden arkadaşlarıyla etkileşim kurmasını hem de birimler arası iletişimin güçlenmesini sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda tasarım günü etkinliğini gelenekselleştirmek ve öğrencilerimizin tasarım kapasitelerini daha da artırmak istiyoruz” şeklinde konuştular.