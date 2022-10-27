Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle altyapı hatları güçlendirilen noktalarda üstyapı çalışmalarını anında tamamlıyor. Kaynarca Kalburcu Mahallesi’nde tamamlanan asfalt çalışmaları çerçevesinde bölge bin 183 ton sıcak asfalt ile buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle altyapı hatları güçlendirilen noktalarda üstyapı çalışmalarını anında tamamlıyor. Kaynarca Kalburcu Mahallesi’nde tamamlanan asfalt çalışmaları çerçevesinde bölge bin 183 ton sıcak asfalt ile buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) altyapı hatlarında yürütülen çalışmaların ardından vatandaşların ulaşımda aksaklıklar yaşamaması için çalışma yapılan yolları anında sıcak asfalt ile yeniliyor. Kaynarca Kalburcu Mahallesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından deforme olan bin 200 metrelik güzergah ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda hızla yeni görünümüne kavuşturuldu. Bin 183 ton asfaltın kullanıldığı bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet verecek güvenli altyapı ağı ve estetik üstyapı kısa sürede kazandırıldı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalburcu Mahalle Muhtarı Örhan Öcay, “Mahallemizde yaşanan altyapı sorunlarını dile getirdiğimizde çok kısa sürede çözüme kavuştu. Bu kadar kısa sürede çözülmesi ve ardından yollarımızın asfalt ile böyle güzel bir hale gelmesi mahalle halkını ve beni şaşırttı. Şaşkınlığımız hizmetlerin bu kadar kısa sürede ve böylesine kaliteli oluşundan dolayı. Bizlerin yanında olan ve taleplerimize anında karşılık veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye mahalle sakinleri ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.