Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Cerrah Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Asrin G. (4) oyun oynarken dengesini kaybederek kaynar su dolu tencerenin içine düştü. Vücudunda yanıklar oluşan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan çocuk, Bursa Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Kendi kazalarını böyle kaydettiler

Kendi kazalarını böyle kaydettiler

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