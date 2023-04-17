Önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok, Palandöken İlçesi’nde esnaf gezisinde fırında ekmek pişirdi, kaynak yaptı. Aday listelerinin açıklanmasının hemen ardından sahaya inen AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok, esnaf ile buluşup sorunlarını dinledi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2023 Seçim beyannamesi konusunda esnaftan gelen soruları cevaplayan Milletvekili Adayı, Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bile AK Parti iktidarının yaptığı reformlara vurgu yaptı. İki yıl süren kısır döngüye rağmen, kamu kurumlarında maaşların ödendiğini, yatırımların devam ettiğini hatırlatan Altınok, “Dünyada baş gösteren Covit 19 salgını sonrasında, ekonomik anlamda büyük sorunlar ortaya çıktı. Avrupa ülkelerinde bile artan tüketime karşın üretimin yetersiz olduğu adeta ekonomik buhranların ortaya çıktığı dönemlerde bile Cumhurbaşkanımızın şaşmaz feraseti ile uyguladığı tedbirler sayesinde ülkemiz en az zararla bu hengâmeden çıkmıştır” diye konuştu.

Altınok; Kaliteli ve Güvenceli Çalışma Hayatı Vaat Ediyoruz

Kaynakçı esnafında kaynak yapan, fırıncı esnafına giderek ekmek pişiren Milletvekili Adayı Selami Altınok, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. AK Parti olarak alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ettiklerini dile getiren Altınok, “Her zaman diyoruz. Yaparsa AK Parti yapar diye. Çözülemeyen birçok sorun bizim iktidarlarımız döneminde çözülmüştür. Önceki hükümetlerin yanlış politikaları sonucu kambur hale gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu yine bizim iktidarımızda vuslata ermiştir. Bunlar gibi yüzlercesini sıralayabiliriz. Elbette çözüm bekleyen sorunlar var. AK Parti olarak bizlerde bunun farkındayız ve sorunlara vakıfız. 14 Mayıs sonrasında bunlarında çözümü için tüm çabamızı göstereceğiz” dedi.

Aziziye Domates Seralarına Övgü

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, Aziziye İlçesi’nde de esnaf gezilerini sürdürdü. Altınok, İftar vakti trafikte kalan vatandaşlara da İlçe Gençlik Kollarının İftara 5 Kala etkinliği çerçevesinde iftarlık dağıttı. Beraberinde Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte yaptığı gezilerde vatandaşlarla sıcak diyalogları dikkatlerden kaçmayan Altınok, daha sonra Aziziye Belediyesinin Ilıca Mahallesinde bulunan Termal Destekli Domates Seralarına giderek incelemelerde bulundu. Belediye tarafından yapılan projeye övgüler yağdıran Altınok, sosyal belediyecilikte kendini ispatlamış AK Partili belediyelerin ekonomik anlamda istihdam oluşturan ve katma değer kazandıran yatırımlarının devam etmesi dileğinde bulundu. Seralarda üretilen domateslerin termal destekli olmasının kalitesine de etki ettiğini anlatan Altınok, “Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin çalışmalarını yakinen takip ediyorum. AK Parti belediyeciliğinin rutin belediyeciliğin dışında yaptıkları projeler halk için de büyük bir kazanımdır” diye konuştu.