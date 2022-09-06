Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olarak hibe yoluyla şehre kazandırılan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi’nde sona gelindi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olarak hibe yoluyla şehre kazandırılan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi’nde sona gelindi.

Proje tamamlandığında kaynaktan gelen su kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılmış olacak. 35 Kilometrelik isale hattının son bağlantılarının yapıldığını söyleyen belediye yetkilileri, proje tamamlandığında kaynaktan gelen suyun kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılacağını söyledi.

Avrupa Yatırım Bankası tarafından MADAD Fonu çerçevesinde AB hibe projesi olarak finanse edilen ve tamamı hibe olan yaklaşık 8 milyon Euro maliyetli proje çerçevesinde 35 kilometrelik altyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra, debimetre ve vana odaları gibi 6 adet sanat yapısının inşası da tamamlandı.

2023 yılının Haziran ayına kadar projenin tam anlamıyla bitirileceğini de belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla sık sık meydana gelen arızalardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçileceğini ve 20 bin metreküplük yeni depoyla birlikte de şehirdeki en büyük kapasiteli su deposunun inşa edilmiş olacağını belirtti. Yetkililer, su kayıplarının önüne geçileceğini, hem de yaşanabilecek arıza durumlarında şehri daha uzun süreli besleme imkanına sahip olacaklarını dile getirdi.