Burdur’da kaynak yaparken makineden sıçrayan kıvılcımlar 370 adet saman balyasının yanarak kül olmasına neden oldu.

Olay, saat 16.45 sıralarında Burdur’un Bağlar Mahallesi Karanlık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cafer Kılıç’a ait müstakil evde kaynak yapıldığı esnada makineden sıçrayan kıvılcımlar saman balyalarına gelerek tutuşmasına neden oldu. Samanların yandığını gören Cafer Kılıç hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 370 adet saman balyası yanarak küle döndü.