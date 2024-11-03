Burdur’un Bucak ilçesinde kaynak yapıldığı esnada makineden sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturması nedeniyle çıkan yangında 750 saman balyası kül oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bucak ilçesi Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Çelik’e ait ahırda kaynak yapıldığı esnada makineden çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı. Kıvılcımların düştüğü samanlar bir anda alev aldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen ahır sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 750 adet saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmaları sürüyor.