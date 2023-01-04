Bursa’nın Gemlik İlçesi’ndeki Serbest Bölge’de bulunan Çimtaş fabrikasında 10 yıldır kaynak işçisi olarak çalışan Göksel Kaya, haksız ve hukuksuz yere işten çıkartıldığını iddia ederek tek başına eylem yapıyor.

Bursa’nın Gemlik İlçesi’ndeki Serbest Bölge’de bulunan Çimtaş fabrikasında 10 yıldır kaynak işçisi olarak çalışan Göksel Kaya, haksız ve hukuksuz yere işten çıkartıldığını iddia ederek tek başına eylem yapıyor.

Yaptığı eylem ile ilgili konuşan bir çocuk babası Göksel Kaya, "10 yıllık Çimtaş çalışanıyım, 10 yıllık süre zarfında zam isteklerimizi dile getirdik, bu konuyla ilgili şikayetçi olan arkadaşlarımızla whatsapp gurubu kurduk. Kurmuş olduğumuz whatsapp gurubunda aldığımız kararları sendika temsilcisine ve yönetime ilettik. Yönetim taleplerimizi yerine getirmediği gibi aynı zamanda gurubun sözcüsü olduğum için beni haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardı. Çıkardığı madde gereğince tazminatımı alamadım ve aynı zamanda işsizlik maaşımı da alamadım. Benimle beraber işten çıkartılan 6 arkadaşım tazminatlarını ve haklarını aldılar. Ben haklarımı alamadan çıkartıldığım için, hakkımı arayabilmek adına tek başıma eylem yapmaya karar verdim. Gücüm yettiğince ve hakkımı alana kadar da eylemime devam edeceğim" dedi.