Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) tarafından Sahabiye Kentsel Dönüşüm Bloklarından A4 Blok inşaatının ihalesi ile ilgili açıklama yapıldı.

KAYMÜDER tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği olarak kamu ihalelerinde yaşanan olaylardan haberdar olup, kamu kaynaklarının boşa harcanmasını engelleme sözümüz var. Bu istikamette kamuoyuna bir bilgilendirme metni paylaşmak istiyoruz. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Bloklarından A4 Blok inşaatı işi, ihale tarihinden bu yana inşaat maliyetlerinin 5-6 katına çıkmasına rağmen, yükleniciden 17 milyon TL karşılığında işin tamamlanması istenmişti. Ancak İnşaatın tamamlanma ihalesi 18.04.2023 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığında ise A4 blokun kalan işleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hesaplamış olduğu yaklaşık maliyet 89 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Firmalar ve iş insanları, piyasa maliyetlerin 5 katına çıkmasından dolayı işlerini yapamadılar. Ihale yasaklısı oldular. Ayrıca kamu kurumlarının işverenleri maruz bıraktığı haksız uygulamalar nedeniyle belediyelere güvenlerini kaybettiler. Bu sebeplerden ihaleye yalnızca 2 firma katıldı ihale teklifi 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Tekrar edecek olursak, ilgili Belediye tarafından, yüklenicinin işi tamamlamasını istediği tutar, 17 milyon TL İlgili Belediyenin yeniden ihale için hazırladığı yaklaşık maliyet, 89 milyon TL+ fiyat farkı, İlgili Belediyenin yeni ihale sonrası sözleşme imzalamaya hazırlandığı tutar 119 milyon + Fiyat Farkı, ilgili Belediye, kendi hesapladığı yaklaşık maliyetin yüzde 35’i kadar aşırı yüksek fiyat olan 119 milyon TL + fiyat farkı vererek sözleşme imzalamayı planlamaktadır. Bu uygulama, tarafımızdan, kamu vicdanında ve kanunlar önünde hesap verilemeyecek ve daha önce görülmemiş bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. İlgili Belediye hesap hatası mı yapıyor? Milletin kaynakları umursanmıyor mu? Diğer kurumlarda yüzde 10-20 İndirim yapılarak ihale edilen işler, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde neden yüzde 35 artış ile ihale edildi. Bu vesile ile soruyoruz yerli ve milli kamu müteahhitlerini bu kaynak israfı ortamı oluşsun diye mi batırdınız? İhale yasaklarını kaldırın, kamu müteahhitlerinin sorunlarına çözüm bulun, katma değer üreten, istihdam sağlayan firmalarımıza zulmetmeyi bırakın, bırakın ki işler aşırı yüksek fiyatlara değil indirim yapılarak ihale edilsin. Bu örnek sadece bir işe ait. Ülkemizde bunun gibi binlerce ihale sonucu oluştu. Kamu kaynakları heder edildi ve bunun sebebi mevcut hükümetin uyguladığı kötü ekonomi yönetimi ve sonrasında aslında çok basit olan çözümü inatla çözümsüzlüğe sürüklenmesidir. Lütfen ülkeye ve üretmeye olan inancımızı daha fazla zedelemeyin. Ekonomik krizi sadece dış veya iç güçlere bağlamayın ve esnafımızın sıkıntılarını daha fazla arttırmayın. Ekonomik sorunların ana nedeni halkın sorunları için değil, sadece koltuklarını korumak için çözüm üretemeyen, ilgisiz ve yetersiz yöneticilerdir. Lütfen işletmelerin önünü açın ve rekabeti destekleyin. Siyaseti sadece koltuklar için değil, halkın yararına yapın. Kamu müteahhitleri bu ülkenin hem kazanan hem de kazandıran değerleridir, neden yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu kayıp kimlere kazanç oluyor?”