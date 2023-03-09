Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği’nde (KAYMOS) Olağanüstü Genel Kurul başladı.

KAYMOS Olağanüstü Genel Kurulu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu’nda dernek üyeleri ve adayların katılımı ile başladı. Genel kurulda seçime Hasan Arapoğlu beyaz liste ile girerken, Yakup Deveci de kırmızı liste ile katıldı.

Seçime kırmızı listeden aday olarak giren Yakup Deveci, “Öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremde canını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Sektörümüz için önemli olan derneğimizin olağanüstü genel kurulunda 2 aday olarak demokratik bir yarışa başladık. İnşallah projelerin yarıştığı, derneğin kazandığı, Kayseri’nin ve sektörün kazandığı bir seçim olur. O ümitle hep birlikte buraya toplandık. Üyelerimizin hepsi de sağ olsunlar oy kullanmak için katılım sağladı, bu da bizi mutlu ediyor. Sektöre ve derneğe verdikleri özeni gösteriyor. Bu seçim projelerin yarışacağı bir seçim. Daha önce neler yapıldı? Şimdi neler yapacağız? Sektörü neler bekliyor? Sektörle alakalı çözmemiz gereken sorunlar neler? Bunları paylaşacağız ve bunlara hep birlikte çözüm arayacağız. Bu seçimin tarafı yok. Kim kazanırsa kazansın bu dernek için hep birlikte el ele kol kola çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Beyaz listenin adayı Hasan Arapoğlu da, “Seçimin sonunda kazanan Kayseri kazanan sanayicimiz ve KAYMOS’umuz olsun. Biz buraya hizmet esaslı gelmek istiyoruz. En güzel hizmeti yapan kazansın” ifadelerini kullandı.