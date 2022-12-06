Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak için Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesi kurdu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı KAYMEK Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesi’ne 41 öğrenci seçildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak için Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesi kurdu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı KAYMEK Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesi’ne 41 öğrenci seçildi.

Herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir KAYMEK, eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 11 farklı birimiyle, 39 tesisle halkın teveccühünü kazanmaya devam ediyor.

Gençlik Merkezlerinde sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri düzenleyen KAYMEK, düzenlediği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra rehberlik hizmetiyle, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle, yarışmalarla, gezilerle, seminerlerle gençlerin hayatına yön veriyor. İnsan odaklı hizmetlerine hız kesmeden devam KAYMEK, gençlere yönelik birçok projeyle onların gönüllerine dokunuyor.

KAYMEK, matematik dersine yönelik ön yargıları yok edip öğrencileri motive ederek onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak ve diğer derslerdeki başarıyı da artırmak amacıyla Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesi kurdu. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 12. sınıf ve mezun gruptan 400 öğrenciye yönelik KAHOOT sistemi üzerinden büyük çaplı bir dijital yarışma düzenlenmişti. Yarışmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak öğrenciye, gençlere verdiği önemi vurgulamıştı. Yarışmada ilk 3’e giren öğrencilere Kızılay kırtasiye seti; KAYMEK, sürpriz ödüllerin bulunduğu çanta ve laptop armağan edildi.

ATÖLYEYE 41 ÖĞRENCİ SEÇİLDİ

100’e giren öğrencilere de sürpriz ödüllerin verildiği yarışmada ilk 41’e giren öğrenciler de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı KAYMEK Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesi’ne seçildi. Matematik alanında soru çözme becerilerini geliştirerek öğrencilerin sınav başarılarını artıracak ve sınav çerçevesinde diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaracak olan KAYMEK Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesinde sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlamak, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütülecek.