Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. bu kez de Türk İşret Dili Yeterlilik Sınavı (TİYDES) için hazırlık kursu açtı.

Kayserili vatandaşlara hizmet yolunda ilkleri sunan Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ile faaliyetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu çerçevede Türk İşret Dili Yeterlilik Sınavları için açılan kursta kursiyerlere sınavda gerekli olacak bütün bilgiler aktarılıyor.

Etkin dersler ve sınavlara yönelik bilgilendirme

İlklere imza atmaya devam eden KAYMEK tarafından Türk İşret Dili Yeterlilik Sınavı için açılan TİDYES kursunda, ‘Örnek Video Çözümlemeleri, Süreyi Etkili Kullanma’ gibi içerikler ders olarak sunulurken, sınava yönelik bilgilendirme gibi bilgiler de kursiyerlere veriliyor.

11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 hizmet

Kayseri’de, yediden yetmişe hemen her yaş grubuna hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlara en iyi eğitimi sunmayı görev bilen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada özverili hizmetlerine devam ediyor.