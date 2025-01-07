Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK; çocukların matematiksel becerilerini geliştirirken, eğlenceli aktivitelerle öğrenme süreçlerine renk katıyor. Genç KAYMEK Tesisleri’nde, 4’üncü sınıf öğrencileri çarpma işlemini seksek oyunuyla öğrendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), çocukların ve gençlerin eğitimine farklı bakış açıları getiriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonu istikametinde, KAYMEK A.Ş., mesleki eğitim, kültür sanat ve kurslar gibi pek çok alanda hizmet vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, çocuklar için hazırlanan eğitim programlarında özellikle matematik dersleri, farklı yöntemlerle öğretiliyor. Genç KAYMEK Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla eğlenceli oyunlar kullanılıyor. 4’üncü sınıf öğrencileri, matematiksel işlemleri daha iyi anlayabilmek için seksek oyunu oynayarak çarpma işlemini öğreniyor. Hem eğlenceli hem öğretici bu yöntem, öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmelerini sağlıyor.

Eğitimde oyunlaştırma ve aktif katılım gibi yöntemlerle öğrencilerin derse olan ilgisi arttırılırken, matematik gibi konular, eğlenceli hale geliyor.