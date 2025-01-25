Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüten KAYMEK A.Ş. tarafından, öğrencilerin matematiğe karşı ilgi duymalarını sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenecek Matematik Kampı’nın 2’nci Dönem kayıtları başladı.

Mesleki eğitim ve kültür sanat alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra okula destek ve sınavlara hazırlık kursları ile de dikkat çeken Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencilerin güçlü destekçisi oluyor. Bu kapsamda KAYMEK tarafından 2024-2025 eğitim öğretim sezonunda 1’inci dönemi başarılı bir şekilde tamamlanan ve öğrencilerden büyük ilgi gören Matematik Kampı’nın 2’nci dönemi için kayıtlar başlatıldı. Öğrencilerin matematiksel yeteneklerini geliştirmeyi, zihinsel becerilerini artırmayı ve motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen KAYMEK, Matematik Kampı ile 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ücretsiz bir atölye sunuyor. Büyüşehir KAYMEK’in Matematik Kampı’na katılacak öğrenciler, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop öncülüğünde alanında uzman eğitmenler koordinesinde sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, matematik alanında soru çözümü eğitimleri gerçekleştirecek. KAYMEK İhtisas tesisinde düzenlenecek 2’nci Dönem Matematik Kampı’na kayıt için son tarih 7 Şubat olarak belirlendi.

Öğrenciler, matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da dersler ve etkinlikler düzenlenecek kamp hakkında detaylı bilgiye 0352 320 54 45 numaralı telefondan erişilebilecekken kayıt işlemlerini ise www.kaymekonline.com internet adresinden yapılabilecekler.